صحة وبیئة

الصحة: نسبة وفيات الحمى النزفية بالعراق لا تزال أقل من المعدل العالمي

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الصحة الحمى النزفية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الصحة يوم السبت، أن نسبة وفيات الحمى النزفية في العراق لا تزال أقل من المعدل العالمي، فيما أشارت إلى أن البروتوكول العلاجي المعتمد أثبت فعاليته العالية للشفاء من الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية، إن "نسبة الوفيات من إصابات الحمى النزفية، تبلغ 14 بالمئة، وهي أقل من المعدل العالمي"، مؤكداً "قدرة جميع مؤسسات وزارة الصحة على تشخيص المرض وتقديم الرعاية الطبية".

وأضاف البدر، أن "البروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة، أثبت فعاليته العالية"، لافتاً إلى أن "عشرات 
الحالات تماثلت للشفاء التام".

وأكد على "ضرورة الانتباه للأعراض ومراجعة المؤشرات الصحية في وقت مبكر، مع ضرورة اتخاذ الجهات المعنية دورها في مواجهة الرعي والجزر العشوائي، وأيضاً مكافحة حشرة القراد، والتعامل مع الحيوانات المصابة".

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