سیاسة

الأمم المتحدة: سد الموصل آمن وبالإمكان رفع منسوب المياه فيه

author_image سوار أحمد
العراق الأمم المتحدة سد الموصل

أربيل (كوردستان 24)- أوجزت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، اليوم الأحد، تفاصيل دعمها للعراق بملف المياه، فيما أشارت إلى أن سد الموصل آمن وبالإمكان رفع منسوب المياه فيه.

وقال معاون مدير مشاريع المنظمة، هاري بيتشكروفت، لوكالة الأنباء العراقية، إن "مشروع المنظمة في العراق يركز على رفع وتنمية قدرات العاملين في هيئة السدود التابعة لوزارة الموارد المائية، وفي مختلف مشاريع السدود في العراق".

وأضاف بيتشكروفت، أن "هناك هدفاً آخر للمنظمة يتمثل بتزويد مشاريع السدود ووحدة سلامة السدود والتي أصبحت حالياً قسم سلامة السدود في بغداد، بالمعدات اللازمة لديمومة عملها". 

ولفت إلى أنه "تم استدعاء مجلس خبراء عالمي إلى سد الموصل لغرض التقييم، وكانت النتائج مطمئنة جداً، وأوصى في آخر زيارة له برفع المنسوب إلى 325 متراً فوق مستوى سطح البحر، وهذا يعني أن السد آمن وبالإمكان رفع منسوب المياه فيه من دون أي مشاكل".

وأكد، أن "توصية مجلس الخبراء برفع منسوب المياه في السد، لاقت ترحيباً كبيراً من قبل وزارة الموارد المائية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف