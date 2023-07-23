الأمم المتحدة: سد الموصل آمن وبالإمكان رفع منسوب المياه فيه

أربيل (كوردستان 24)- أوجزت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، اليوم الأحد، تفاصيل دعمها للعراق بملف المياه، فيما أشارت إلى أن سد الموصل آمن وبالإمكان رفع منسوب المياه فيه.

وقال معاون مدير مشاريع المنظمة، هاري بيتشكروفت، لوكالة الأنباء العراقية، إن "مشروع المنظمة في العراق يركز على رفع وتنمية قدرات العاملين في هيئة السدود التابعة لوزارة الموارد المائية، وفي مختلف مشاريع السدود في العراق".

وأضاف بيتشكروفت، أن "هناك هدفاً آخر للمنظمة يتمثل بتزويد مشاريع السدود ووحدة سلامة السدود والتي أصبحت حالياً قسم سلامة السدود في بغداد، بالمعدات اللازمة لديمومة عملها".

ولفت إلى أنه "تم استدعاء مجلس خبراء عالمي إلى سد الموصل لغرض التقييم، وكانت النتائج مطمئنة جداً، وأوصى في آخر زيارة له برفع المنسوب إلى 325 متراً فوق مستوى سطح البحر، وهذا يعني أن السد آمن وبالإمكان رفع منسوب المياه فيه من دون أي مشاكل".

وأكد، أن "توصية مجلس الخبراء برفع منسوب المياه في السد، لاقت ترحيباً كبيراً من قبل وزارة الموارد المائية".