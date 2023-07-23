التحالف الدولي يؤكّد مواصلة دعم قوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، عن عزمها على مواصلة تقديم المشورة والمساعدة وتعزيز عملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة، لضمان هزيمة تنظيم داعش بشكلٍ كامل.

جاء ذلك، خلال حضور قوات التحالف الدولي، اجتماعاً دورياً لوزارة البيشمركة اليوم الأحد، حول تقدم وتعزيز دورها وفق مذكرة التفاهم لعام 2022 بينها وبين وزارة الدفاع الأميركية.

وأقرّت قوات التحالف بالتقدم الكبير الذي أحرزه مسؤولو وزارة البيشمركة لتحسين القيادة والسيطرة والشفافية المالية.

لكنها في الوقت ذاته، اعتبرت أن الهدف الأساسي لتوحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة البيشمركة "تسير ببطيء، نتيجة الوضع السياسي بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني".

ويتوقع التحالف أن يبدي إقليم كوردستان إرادة سياسية لتنفيذ الإصلاحات قبل المراجعة والتقييم السنوية في سبتمبر أيلول المقبل، لا سيما في تعيين وزير مؤقت لوزارة البيشمركة.

وكانت وزارتا البيشمركة والدفاع الأميركية وقّعتا في الـ 21 سبتمبر أيلول 2022، مذكرة تفاهم، بإشراف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وبحضور رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ومساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي سيليست والندر، والوفد المرافق لها.

كما حضر مراسم التوقيع، نائبا رئيس إقليم كوردستان، ونائب رئيس الحكومة، والسفير الأميركي في العراق، وعدد من الوزراء والمستشارين العسكريين.

وحينها أشاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في كلمةٍ له، ببطولات البيشمركة في الحرب على الإرهاب، مسلطاً الضوء على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان لدحر داعش.

وشدد في كلمته على التزام إقليم كوردستان بالشراكة مع الولايات المتحدة، موجّهاً الشكر لأميركا والدول الصديقة على مساعدتها ومساندتها لإصلاحات وزارة شؤون البيشمركة وعملية إعادة تنظيم قوات البيشمركة.