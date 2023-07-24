إصابة 4 من الأمن العراقي بعد وقوعهم في كمينٍ لتجار مخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب أربعة أفراد من الأمن العراقي بجروح، بعد وقوعهم في وقتٍ متأخر من مساء الأحد، في كمينٍ نصبه تجار مخدرات بمحافظة ميسان جنوبي البلاد.

وقال مصدرٌ أمني، إن قوةً أمنية تابعة لشعبة مكافحة المخدرات بـ ميسان "وقعت في كمينٍ نصبه لها تجار مخدرات في قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة".

لافتاً إلى أن "اشتباكاً وقع بين تجار المخدرات والقوة الأمنية التي أصيب 4 من أفرادها".

في سياقٍ متصل، تمكّنت شعبة مكافحة المخدرات بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار، من "اعتقال تاجرين اثنين بحوزتهما نصف كيلو من المواد المخدّرة وكمية من الأسلحة".

وتشن القوات العراقية بشكلٍ مستمر حملاتٍ ضد تجار المخدرات في مختلف المحافظات، بعد ازدياد نسبة التعاطي داخل البلاد خلال السنوات الأخيرة.

والعراق، الحدودي مع سوريا والسعودية والكويت، يُعتبر ممرّاً لتهريب المواد المخدرة، خاصة حبوب الكبتاغون.

وتعدّ مناطق جنوب العراق المتاخمة للحدود مع الجارة الشرقية إيران، معبراً مهماً لتهريب المخدرات، لا سيّما مادة الكريستال.

وكانت السلطات العراقية أعلنت في الـ 16 يوليو تموز الجاري، عن ضبط مصنعٍ لإنتاج الكبتاغون جنوبي البلاد.

وقبل ذلك، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية تفكيك "شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات" وتوقيف ثلاثة من أعضائها وضبط "مليوني حبّة مخدّرة من نوع كبتاغون" في محافظة المثنى.