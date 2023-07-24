أربيل (كوردستان24)- بأمر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وبحضور ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، تم الاعلان عن حملة العودة الطوعية للنازحين في منطقة الخازر الى مناطقهم الاصلية.

وأثناء الاعلان عن الحملة، ألقى ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة كوردستان كلمة جاء فيها "هذه المنطقة واجهت العديد من التنظيمات الارهابية، وكان آخرها تنظيم داعش الارهابي، الذي استخدم العنف وارتكب أبشع المجازر ضد الانسانية".

وشد ريبر أحمد على أنه "يتعين على جميع الاطراف محاولة إعادة الاستقرار في منطقة سهل نينوى، وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.

وبحسب وزير الداخلية في حكومة كوردستان "بعد أحداث 16 أكتوبر ظهرت هناك فجوات أمنية بين خطوط القوات الامنية العراقية وقوات البيشمركة الكوردستانية ما جعل داعش ينتهز الفرصة لاستئناف هجماتهم الارهابية وكذلك إعادة تنظيم صفوفهم من جديد".

من جهته قال الشيخ يحيى إسماعيل الحياني زعيم إحدى القبائل العربية في المنطقة حول حملة العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم "لعبت حكومة إقليم كوردستان دوراً نشطاً في التخفيف من معاناة النازحين، ويعيش النازحون في إقليم كوردستان في بيئة سلمية وآمنة ومستقرة ويحظون بالاحترام".