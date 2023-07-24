الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من تحالف الحسم الوطني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين في مصيف صلاح الدين بأربيل، وفداً رفيع المستوى من تحالف الحسم الوطني، برئاسة أمينه العام أسامة النجيفي.

وتبادل الرئيس بارزاني مع الوفد، وجهات النظر حول آخر المستجدات والمتغيرات في العملية السياسية بالعراق، والاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات.

كما ناقش الاجتماع، التهديدات والعراقيل التي تعترض التعايش والسلم الأهلي والمصالحة والتنمية في البلاد.

وأكّد الاجتماع على ضرورة وجود رؤيةٍ وطنية مشتركة بين الأطراف السياسية العراقية، والالتزام بمبادئ الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق في إدارة البلاد.

كذلك بحث الرئيس بارزاني مع الوفد الزائر، الأوضاع العامة في المحافظات العراقية وضرورة التنسيق والعمل المشترك بين جميع الأطراف.