سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من تحالف الحسم الوطني

تبادل الرئيس بارزاني مع الوفد الزائر، وجهات النظر حول آخر المستجدات والمتغيرات في العملية السياسية بالعراق
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس بارزاني وأسامة النجيفي
الرئيس بارزاني وأسامة النجيفي
کوردستان أسامة النجيفي تحالف حسم مسعود بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين في مصيف صلاح الدين بأربيل، وفداً رفيع المستوى من تحالف الحسم الوطني، برئاسة أمينه العام أسامة النجيفي.

وتبادل الرئيس بارزاني مع الوفد، وجهات النظر حول آخر المستجدات والمتغيرات في العملية السياسية بالعراق، والاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات.

كما ناقش الاجتماع، التهديدات والعراقيل التي تعترض التعايش والسلم الأهلي والمصالحة والتنمية في البلاد.

وأكّد الاجتماع على ضرورة وجود رؤيةٍ وطنية مشتركة بين الأطراف السياسية العراقية، والالتزام بمبادئ الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق في إدارة البلاد.

كذلك بحث الرئيس بارزاني مع الوفد الزائر، الأوضاع العامة في المحافظات العراقية وضرورة التنسيق والعمل المشترك بين جميع الأطراف.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف