سیاسة

الصحّاف: الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك يغادر بغداد

author_image سوار أحمد
العراق احمد الصحاف الدانمارك حرق نسخة من المصحف

أربيل (كوردستان 24)- اعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين 24 تموز/يوليو 2023، ان الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك غادر بغداد.

وقال الصحاف لوكالة الانباء العراقية، ان "الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضي العراقيّة منذ يومين".

وأعربت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إدانتها تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك، مشيرة الى ان هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ.

وأقدم يميني متطرف في الدنمارك، الجمعة، على حرق المصحف والدوس على العلم العراقي أمام سفارة بغداد في العاصمة الدنماركية، ونشرت المجموعة اليمينية المتطرفة الدنماركية "دانكسي باتريوتر" الجمعة مقطع فيديو يظهر رجلاً يقوم بحرق مصحف قبل أن يدوس على العلم العراقي.

وتسببت الحادثة بخروج تظاهرات واسعة في العاصمة العراقية، بغداد يوم السبت، وحاول مئات المحتجين العراقيين، في وقت مبكر من صباح السبت، دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد للوصول إلى السفارة الدنماركية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف