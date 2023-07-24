الصحّاف: الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك يغادر بغداد

أربيل (كوردستان 24)- اعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين 24 تموز/يوليو 2023، ان الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك غادر بغداد.

وقال الصحاف لوكالة الانباء العراقية، ان "الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضي العراقيّة منذ يومين".

وأعربت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إدانتها تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك، مشيرة الى ان هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ.

وأقدم يميني متطرف في الدنمارك، الجمعة، على حرق المصحف والدوس على العلم العراقي أمام سفارة بغداد في العاصمة الدنماركية، ونشرت المجموعة اليمينية المتطرفة الدنماركية "دانكسي باتريوتر" الجمعة مقطع فيديو يظهر رجلاً يقوم بحرق مصحف قبل أن يدوس على العلم العراقي.

وتسببت الحادثة بخروج تظاهرات واسعة في العاصمة العراقية، بغداد يوم السبت، وحاول مئات المحتجين العراقيين، في وقت مبكر من صباح السبت، دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد للوصول إلى السفارة الدنماركية.