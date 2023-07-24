العراق يدين تكرار حرق المصحف أمام مبنى سفارته بالدنمارك

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن إدانتها تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارتها في الدنمارك.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، بعد ساعات من نشر وسائل إعلام دولية بينها "ذي بيزنس ستاندرد"، تقارير عن حرق عدة أشخاص نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

والجمعة، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام تسمي نفسها "Danske Patrioter" (الوطنيين الدنماركيين)، على حرق نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن أيضاً.

وقالت الخارجية العراقية، في بيانها، إنها "تُدينُ وبعبارات مكرَّرة ومشدَّدة، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة العراق في الدنمارك".

وأضافت أن "هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ".

وطالبت، سلطات الدول في الاتحاد الاوروبي بـ"إعادة النظر سريعاً بما يسمى حرية التعبير وحق التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعي واضح لمنع هذه الإساءات أمام مباني سفارات العراق على أراضيها".

ولفتت إلى أن "السكوتَ وعدم الارتكان لإجراءات واضحة تمنع مرتكبي هذه الأفعال وتعرضهم للمساءلة القانونية، مهد للتغول في هذا السلوك الخطر".

وفي بيان آخر، أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد كان قد غادر الأراضي العراقيّة منذ يومين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.