دهوك... انشاء صوامع ومعمل دقيق بكلفة 20 مليون دولار

أربيل (كوردستان 24)- تم الوصول الى المراحل النهائية من مشروع بناء صوامع لتخزين القمح ومعمل لإنتاج الدقيق (الطحين) في محافظة دهوك بكلفة اجمالية تبلغ 20 مليون دولار.

ويأتي هذا في اطار سعي الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، لضمان وتعزيز الأمن الغذائي، باعتباره أحد ابرز الأهداف الرئيسية في البرنامج الحكومي.

ونقلت دائرة الإعلام والمعلومات، في حكومة الإقليم، عن مدير المشروع المهندس أراز جمال انه "تم إنجاز 93٪ من المشروع، والذي وفر حتى الان أكثر من 120 فرصة عمل، وعند الانتهاء منه سيوفر 100 فرصة عمل دائمة للعمال المحليين".

وفيما يتعلق بحجم المشروع، اكد المهندس جمال انه "يغطي مساحة تزيد على 21000 متر مربع، ويتكون من 12 صومعة ومصنع لإنتاج الدقيق، وتبلغ طاقته الاستيعابية 150 ألف طن من القمح المخزن سنويا، وينتج 150 ألف طن من الدقيق".

ويضيف مدير المشروع قائلا، ان مشروع الصوامع ومعمل الدقيق في دهوك يعد جزءا حيويا ومهما من مشاريع تعزيز الأمن الغذائي في الإقليم عموما ومحافظة دهوك على وجه الخصوص، وهو الى جانب تسلمه محصول القمح من مزارعي المنطقة، فانه يوفر ايضا فرص عمل مستدامة لإعداد غير قليلة من ابناء المحافظة.