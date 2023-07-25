مشروع قانون موازنة البنتاغون يقترح تسليح البيشمركة وتسليمها أنظمة دفاع جوي

أربيل (كوردستان 24)- وفق ما ورد في مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2024، فإن هناك مقترحات بتسليح وتدريب قوات البيشمركة بما يتماشى مع قوات الأمن العراقية، مع الدعوة أيضا إلى تسليم أنظمة دفاع جوي للبيشمركة لحماية حدود إقليم كردستان من الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة.

ولايزال مشروع قانون الموازنة في الكونغرس ورقة مسودة ولم يتم الموافقة عليها بعد، ولم يتم بعد التصويت عليها من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وبالنسبة للمقترحات الخاصة بإقليم كوردستان فإن هناك عددا من المقترحات المقدمة من لجنة الأمن والدفاع في الكونغرس الأمريكي، ضمن مسودة الموازنة، وإحدى المواد تشير الى أنه "قبل الأول من شهر شباط 2024، وزارة الدفاع الأمريكية وبالتشاور مع وزارة الخارجية خطة تسليح وتدريب القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة من اجل التصدي للهجمات الصاروخية والهاون والمسيرات".

وينص الاقتراح على أن تشرف القوات الأمريكية على استخدام الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، التي توفرها وزارة الدفاع لقوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة لمواجهة الهجمات، وفي الوقت نفسه، يشير إلى ضرورة تدريب قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة على استخدام هذه الأسلحة.

وفيما يتعلق بالتنفيذ، ينص مشروع الميزانية على أن وزارة الدفاع الأمريكية ستبدأ في تنفيذ الخطة في غضون 90 يوما، والتي سيتم تطويرها بشكل مشترك من قبل وزارة الدفاع ووزارة الخارجية.

وأشارت المسودة أيضا الى ان من الممكن أن تؤجل وزارة الدفاع تنفيذ الخطة، في حال طرأت أسباب ضرورية تقتضي التأجيل.