سیاسة

الولايات المتحدة تطالب بعودة وزير البيشمركة لمواصلة مهامه

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- طالبت نائبة مساعد وزير الدفاع الامريكي بعودة وزير البيشمركة الى الوزارة لمزاولة أعماله فيها.

وقال مصدر مطلع لكوردستان24 "بعد زيارتها الاخيرة الى كوردستان، دعت نائبة مساعد وزير الدفاع الامريكي دينار سترول الى عودة وزير البيشمركة الى الوزارة لمزاولة أعماله".

وأضاف المصدر "ان وزير البيشمركة قدم عدداً من المطالب لحزبه وكذلك الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني مقابل العودة الى عمله في الوزارة، وقد وافقت قيادة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني على مطالبه، ولم يتبقى سوى قوباد طالباني الذي لم يوافق على مطالب الوزير حتى الان".

وكان وزير البيشمركة قد قاطع عمله في الوزارة بسبب تدخلات حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في عمله، والوزارة بلا وزير منذ عدة شهور.

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