اقتصاد

العراق يعلن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية للشهر الماضي

author_image سوار أحمد
العراق وزارة النفط الصادرات العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط الاتحادية اليوم الأربعاء 26 تموز يوليو 2023، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران  الماضي.

وأفاد بيان للوزارة، بأنه وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و 59 ألفاً و52  برميل (مائة مليون و تسعة وخمسون ألفا واثنان وخمسون برميلا)، بإيرادات بلغت 7 مليارات و 179  مليونا و760 الف دولار  سبعة مليارات ومائة وتسعة وسبعون مليونا وسبعمائة وستون الف دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت  98  مليوناً و 725 ألف و 620  برميل ، فيما كانت الكميات المحملة من المستودعات الى الأردن 299 ألف و445 برميلا.

وبين البيان أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ   71.755  دولاراً.

وأشار إلى إن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 33 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج ومن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية .

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