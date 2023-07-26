مسافر ينتحر داخل طائرة تركية متجهة إلى مراكش وهبوط اضطراري

أربيل (كوردستان 24)- اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية يوم الثلاثاء، للهبوط في الجزائر أثناء قيامها برحلة من إسطنبول إلى مراكش، إثر حالة انتحار وقعت داخل الطائرة وفق وكالة الأناضول.

وذكرت وكالة الأناضول، ان طائرة الخطوط الجوية التركية، أقلعت في الساعة 12:41 عبر رحلة من مطار إسطنبول وكان منتظرا هبوطها بمطار مراكش في الساعة 15:15.

وخلال الرحلة دخل راكب أجنبي لم يتم الإفصاح عن جنسيته الحمام وطال مكوثه هناك، الشيء الذي جال الشك يساور أفراد طاقم الطائرة.

وإثر إخراج الراكب الذي كان فاقدا للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين.

ومع تدهور حالة الراكب الصحية قرر الطيار أن ينفذ هبوطا اضطراريا في الجزائر.

وعلى إثر الهبوط، أعلنت الطواقم الطبية التي جاءت إلى الطائرة عن وفاة الراكب الذي تبين أنه انتحر.

وذكرت المعلومات أن الطائرة أقلعت مجددا لتكمل رحلتها بعد استلام جثمان الراكب المنتحر.