سیاسة

عقد اول جلسة محاكمة لقتلة 5 مواطنين من دهوك في ماردين التركية

author_image سوار أحمد
کوردستان محاكمة 5 مواطنين مقتل دهوك ماردين

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تُعقد يوم غد الخميس 27 تمز يوليو 2023، أول جلسة محاكمة، لقتلة 5 مواطنين من مدينة دهوك بإقليم كوردستان، في مدينة ماردين التركية.

وقال ممثل عوائل الضحايا حربي جلال الدين لكوردستان 24، إن جلسة المحاكمة ستعقد في الساعة 9:30 صباحا بحضور القتلة وهم خمسة مجرمين، والتي ستكون أول جلسة للمحكمة في القضية.

وجدد حربي جلال الدين التأكيد على أنه، وكممثل عن عائلات الضحايا، سيحضر الجلسة مع محاميهم ويطالبون المحكمة بمعاقبة الجناة وكشف حقيقة الحادث لأهالي الضحايا والرأي العام.

وقُتِل خمسة أشخاص من عائلة واحدة، يتحدّرون من قضاء العمادية بمحافظة دهوك، في هجوم مسلح على طريق نصيبين- ماردين، كانوا قد سافروا بغرض العلاج.

وقالت غرفة المحامين إن السلطات التركية "ألقت القبض على ستة أشخاص بتهمة التورط في الهجوم، قبل أن تُفرج  عن اثنين منهم"، لافتةً إلى أن السلطات "قيّدت القضية".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد دعا الحكومة التركية إلى توضيح أسباب "الجريمة" في أسرعٍ وقتٍ ممكن، وتقديم مرتكبيها للعدالة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف