عقد اول جلسة محاكمة لقتلة 5 مواطنين من دهوك في ماردين التركية

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تُعقد يوم غد الخميس 27 تمز يوليو 2023، أول جلسة محاكمة، لقتلة 5 مواطنين من مدينة دهوك بإقليم كوردستان، في مدينة ماردين التركية.

وقال ممثل عوائل الضحايا حربي جلال الدين لكوردستان 24، إن جلسة المحاكمة ستعقد في الساعة 9:30 صباحا بحضور القتلة وهم خمسة مجرمين، والتي ستكون أول جلسة للمحكمة في القضية.

وجدد حربي جلال الدين التأكيد على أنه، وكممثل عن عائلات الضحايا، سيحضر الجلسة مع محاميهم ويطالبون المحكمة بمعاقبة الجناة وكشف حقيقة الحادث لأهالي الضحايا والرأي العام.

وقُتِل خمسة أشخاص من عائلة واحدة، يتحدّرون من قضاء العمادية بمحافظة دهوك، في هجوم مسلح على طريق نصيبين- ماردين، كانوا قد سافروا بغرض العلاج.

وقالت غرفة المحامين إن السلطات التركية "ألقت القبض على ستة أشخاص بتهمة التورط في الهجوم، قبل أن تُفرج عن اثنين منهم"، لافتةً إلى أن السلطات "قيّدت القضية".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد دعا الحكومة التركية إلى توضيح أسباب "الجريمة" في أسرعٍ وقتٍ ممكن، وتقديم مرتكبيها للعدالة.