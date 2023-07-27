إقليم كوردستان يعلن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت حكومة اقليم كوردستان فجر يوم الخميس 27 تموز يوليو 2023، التوصل الى اتفاق حول رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية.

وذكر بيان لوفد حكومة إقليم كوردستان، الذي يجري مباحثات في بغداد، ان الجانبين توصلا الى اتفاق بشأن تنفيذ بنود قانون موازنة فيما يتعلق بحقوق اقليم كوردستان.

وأضاف البيان "وفي هذا السياق تم التوقيع على وثيقة مشتركة بين الوفدين وتقرر تمويل مستحقات اقليم كوردستان فورا".

ووصل وفد حكومة اقليم كوردستان أمس الأربعاء، الى بغداد والتقى وفد الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف التباحث بشأن تنفيذ قانون الموازنة من اجل ارسال المستحقات المالية لاقليم كوردستان.

من جهته، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني لكوردستان24، إن "رواتب موظفي إقليم كوردستان ستوزع في أسرع وقت" بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.

وأشاد هوراماني بالجهود التي بذلها وفد إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنه بذل جهوداً كبيرة "من أجل حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان"، مؤكدا أن الاتفاق جاء بعد تفاهم بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، والسوداني.

وهذه الزيارة الثانية لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد، بعد زيارة مماثلة الأسبوع الماضي، حيث تركزت خلافات الجانبين، حول آلية تسليم الإيرادات غير النفطية واحتساب اجور ومستحقات الشركات النفطية، وتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة، إلى جانب آلية صرف مستحقات إقليم كوردستان.