سومو: الشركات الهندية كانت الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي خلال حزيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، اليوم الخميس، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي خلال شهر حزيران الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي، أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات من أصل 33 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر حزيران".

وأضافت أن "الشركات الصينية جاءت ثانيا بعدد 6 شركات، ومن ثم جاءت الشركات الكورية الجنوبية والامريكية الايطالية ثالثا بعدد 3 شركات لكل واحدة منهما، وجاءت الشركات الاسبانية رابعا بعدد شركتين، فيما توزعت البقية على الشركات التركية و(الهولندية - البريطانية) والروسية والإماراتية والكويتية والأردنية والفرنسية الماليزية واليونانية و وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

وبينت سومو، انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة إلى أن "أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "هندوستان الهندية وكوكاز الكورية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الإيطالية".

وأعلنت وزارة النفط العراقية أمس الأربعاء، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر حزيران الماضي والتي بلغت ايراداتها 7 مليارات و179 مليون دولار.