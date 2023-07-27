سیاسة

الحداد لثلاثة أيام وتنكيس للأعلام في الإمارات بعد وفاة أخ رئيس الدولة

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط الإمارات الحداد وفاة أخ الرئيس

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت دولة الإمارات يوم الخميس 27 تموز يوليو 2023، الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، بعد وفاة أخ رئيس الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نعى أخاه (...) الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم (الخميس)".

وأصدر ديوان الرئاسة بيانا أعلن فيه "الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو".

وعزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، أخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال رئيس الحكومة في تغريدة على تويتر:

ببالغ الحزن تلقينا نبأ رحيل المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان. وبهذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي الى اخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وعموم آل نهيان الكرام، نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان.

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