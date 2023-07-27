سیاسة

القوات الأمنية تُطيح بأحد قيادات داعش المتورطين بجريمة سبايكر

author_image سوار أحمد
العراق جهاز المخابرات سبايكر داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الخميس 27 تموز يوليو 2023، الإطاحة بأحد قيادات داعش المتورطين بجريمة سبايكر.

وذكر الجهاز في بيان، أن "جهاز المخابرات الوطني وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية نفذ واجباً نوعياً أطاح من خلاله بالإرهابي (عبد الخالق خزعل سلطان) الذي انضم لداعش الإرهابي في العام 2013 وشارك في عدد من العمليات التي استهدفت القوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "الإرهابي شارك بمجزرة سبايكر وكان أحد المنفذين ضد الضحايا في العام 2014، ثم شغل منصب عسكري بولاية (دجلة)، لينتقل بعد ذلك لصفوف التنظيم فيما يسمى ولاية نينوى ويشارك في المعارك ضد القوات الأمنية".

وتابع، أن "العملية تمت بعد تعقب ومتابعة ميدانية للهدف حيث ألقي القبض عليه وفقاً لمذكرة قضائية، وأحيل أصولياً الى الجهات المختصة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف