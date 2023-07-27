القوات الأمنية تُطيح بأحد قيادات داعش المتورطين بجريمة سبايكر

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الخميس 27 تموز يوليو 2023، الإطاحة بأحد قيادات داعش المتورطين بجريمة سبايكر.

وذكر الجهاز في بيان، أن "جهاز المخابرات الوطني وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية نفذ واجباً نوعياً أطاح من خلاله بالإرهابي (عبد الخالق خزعل سلطان) الذي انضم لداعش الإرهابي في العام 2013 وشارك في عدد من العمليات التي استهدفت القوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "الإرهابي شارك بمجزرة سبايكر وكان أحد المنفذين ضد الضحايا في العام 2014، ثم شغل منصب عسكري بولاية (دجلة)، لينتقل بعد ذلك لصفوف التنظيم فيما يسمى ولاية نينوى ويشارك في المعارك ضد القوات الأمنية".

وتابع، أن "العملية تمت بعد تعقب ومتابعة ميدانية للهدف حيث ألقي القبض عليه وفقاً لمذكرة قضائية، وأحيل أصولياً الى الجهات المختصة".