الخارجية الأمريكية ترد على كوردستان24 بشأن معاقبة 14 مصرفاً عراقياً

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الأمريكية لـ كوردستان24، اليوم الخميس، إن وزارة الخزانة للولايات المتحدة استبعدت 14 مصرفاً عراقياً منذ الـ 19 من الشهر الجاري، من الوصول إلى نوافذ بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي.

ونفت الوزارة فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً، مضيفةً "بل منذ الـ 19 من الشهر الجاري، استبعدت وزارة الخزانة الأمريكية 14 مصرفاً عراقياً من الوصول إلى نوافذ بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي"، والمعروف بمزاد الدولار.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "الخزانة الأمريكية وبالشراكة مع البنك الفيدرالي في نيويورك، لن تقدم الدولار والخدمات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه المصارف العراقية".

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن "هذه العقوبات ستحد من قدرة كل تلك الأطراف التي تود تبييض الدولار الأمريكي، والاستفادة من الأموال العائدة للشعب العراقي، ومحاولة التهرب من العقوبات الأمريكية من خلال استخدام وثائق غير صحيحة".

وشددت الوزارة، على أن "واشنطن وبغداد متفقتان على ضرورة انتهاء الفساد في القطاع المصرفي العراقي، ولهذه الغاية عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق ولسنوات مع البنك المركزي العراقي لتعزيز الشفافية المالية ومنع الشخصيات الفاسدة في الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، وامتثال المصارف العراقية للمعايير الدولية".

وأكدت الوزارة أن "الجهود المشتركة بين واشنطن وبغداد، خلقت فرصاً جديدة، وسهلت العلاقة بين المصارف العراقية والنظام المالي العالمي".

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بتهمة التعامل مع جهات معاقبة أمريكياً، في إشارة إلى إيران.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية".

كما جرى تداول أسماء هذه المصارف محلياً في العراق، وأبرزها: "المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل" و"القرطاس الإسلامي للاستثمار" و"الطيف الإسلامي" و"مصرف إيلاف" و"مصرف أربيل للاستثمار" و"البنك الإسلامي الدولي" و"مصرف عبر العراق" و"مصرف الموصل للتنمية والاستثمار" و"مصرف الراجح" و"مصرف سومر التجاري" و"مصرف الثقة الدولي الإسلامي" و"مصرف أور الإسلامي" و"مصرف العالم الإسلامي" و"مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل".

ويأتي القرار الأمريكي بعد قرار مشابه منذ عدة أشهر وضعت فيه عدة مصارف مشابهة على قائمة العقوبات، وهي "مصرف الأنصاري" و"الشرق الأوسط" و"القابض" و"آسيا".

في السياق، قال رئيس البنك المركزي علي العلاق، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن مؤسسته مستمرة في تقديم الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار لجميع المعاملات المشروعة بما في ذلك التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات.

وألقى باللوم في الارتفاع الحالي في سعر الدولار في السوق عن امتناع بعض التجار الذين لا يمارسون أنشطة وعمليات مشروعة عن استخدام المنصة الإلكترونية الرسمية المستخدمة لطلبات العملة.