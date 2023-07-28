الأنواء الجوية: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً حاراً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في النهار مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية ،وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وبين أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وبابل والأنبار والمثنى 48 وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وميسان والناصرية 49 والبصرة 50".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً حاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً حاراً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً حاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح في أقسامها الغربية ستكون جنوبية شرقية خفيفة معتدلة السرعة وفي اقسامها الشرقية تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط في النهار مسببة تصاعداً للغبار، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".