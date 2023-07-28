العراق يؤجل إجراء التعداد السكاني مُجدّدا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، تحديد موعد جديد لإجراء التعداد السكاني في العراق، مشيرة الى انه سيتم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل 2024، في ظل استمرار العمل لحل الإشكاليات المُتعلقة بالأمور المالية لتنفيذه.

وكان من المقرر إجراء التعداد العام للسكان في الربع الأخير من العام الجاري 2023، إلا أن هذا التأجيل ليس الأول من نوعه، إذ منذ عام 2012، جرى تأجيل مشروع التعداد السكاني العام في العراق، لست مرات، لأسباب أمنية وسياسية مختلفة، أبرزها سيطرة تنظيم داعش، على مساحات واسعة من العراق، وأخرى تتعلق برفض قوى سياسية إدراج حقل الطائفة ضمن أسئلة استمارة الإحصاء، واعتبارها ترسيخاً للطائفية ومخالفة للدستور.

ووفقاً لبيان الوزارة الذي صدر يوم الخميس، فإن "وزير التخطيط محمد تميم أعلن اليوم عن موعد إجراء التعداد العام للسُكان والمساكن، والذي سيكون في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل كموعد أولي لإجرائه"، مبينا أن "ذلك جاء خلال ترؤس الوزير الاجتماع الأول للهيئة العليا للتعداد بعد إعادة تشكيلها، بحضور أعضائها".

ولم يتمكّن العراق من إجراء تعداد سكاني بعد عام 2003 لأسباب غالبيتها مرتبطة بجوانب سياسية، وكذلك خلافات بشأن محاولات تصنيف العراقيين إلى مكوّنات قومية ومذهبية من خلال التعداد.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أنّه يتوقع أن يبلغ عدد السكان الإجمالي في البلاد 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، وسط تحذيرات من تأخّر الحكومة بإعداد خطة شاملة لمعالجة أزمات السكن، والتعليم، والصحة، والبطالة، والفقر.