سیاسة

تركيا تعلن "تحييد" قيادي "عمالي" في سنجار

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان تركيا مقتل قيادي حزب العمال الكوردستاني سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الاستخبارات التركي، اليوم الجمعة 28 تموز يوليو 2023، "تحييد" القيادي في حزب العمال الكوردستاني مسعود جلال عثمان، بمنطقة سنجار.

وذكرت وكالة الأناضول ان الاستخبارات التركية حيدت "عثمان" الملقب بــ"زاغروس جكدار"، أحد مسؤولي منطقة سنجار في التنظيم، عبر عملية في سنجار.

وأشارت إلى عثمان انتقل من سوريا إلى العراق عام 2018، وبات أحد ما يسمى مسؤولي منطقة سنجار، مشيرة الى أنه تم تحييده عبر عملية للاستخبارات التركية، أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع للتنظيم في سنجار.

 

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