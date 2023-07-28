مجلس أمن كوردستان يعلن تفاصيل انفجار سيارة العميد محمد ميرزا في زاخو

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان، تفاصيل انفجار سيارة العميد محمد ميرزا في زاخو، يوم الأحد الماضي 23 تموز 2023، مؤكداً أنه اغتيل في عمل إرهابي من خلال انفجار قنبلة كانت مزروعة في سيارته.

وقال المجلس في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، إنه "بعد التحقيق في الحادث من قبل فرقهم المعنية، وذلك من أجل معرفة الشخص والمجموعة الذين قاموا بهذا العمل، هناك أدلة تؤكد أنهم أُرسِلوا من قِبل حزب العمال الكوردستاني".

وأضاف: "في صباح يوم 23 تموز 2023، دخلت سيارة هونداي توكسون بيضاء تحمل لوحة ترخيص مزورة لـ (تجنب كاميرات المراقبة ونقاط التفتيش) عن طريق جانبي إلى مدينة زاخو، وراقبت منزل وسيارة العميد محمد ميرزا".

وتابع: "في الساعة الرابعة فجراً زُرعت عبوة ناسفة بسيارة العميد محمد ميرزا من أمام منزله"، مبيناً أنه "في الساعة 7:49 من مساء يوم 23 تموز الجاري، تم تفجير السيارة عن طريق جهاز تحكم عن بُعد في شارعٍ عام بمدينة زاخو".

وأشار المجلس إلى "أنهم تلقوا سابقاً معلومات كاملة من خلال المؤسسات التابعة للمجلس إلى أن قيادة حزب العمال الكوردستاني تخطط لاستهداف عدد من ضباط مجلس أمن إقليم كوردستان، ولهذا الغرض قام حزب العمال الكوردستاني بتدريب عدد من الأشخاص في كيفية صنع وزرع القنابل، كما حاول إدخالهم إلى إقليم كوردستان".

وأدان مجلس أمن إقليم كوردستان هذا "العمل الإرهابي"، مشدداً على أن "مرتكبي هذا الفعل الجبان سيدفعون الثمن أينما كانوا، وسيصلون إلى جزائهم القانوني"، كاشفاً "عن البدء بأخذ الإجراءات المناسبة".

وفي يوم الأحد 23 تموز يوليو 2023، انفجرت سيارة العميد محمد ميرزا صوفي على شارع عام بالقرب من الكلية العسكرية في زاخو، ما أسفر عن فقدانه لحياته.