العراق.. انقطاع الكهرباء بالمنطقة الجنوبية إثر "عمل تخريبي وحريق"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة الجنوبية نتيجة "عمل تخريبي" استهدف الخط الناقل "صلاح الدين الحرارية- حديثة"، وحريق اندلع "بمحطة البكر التحويلية" في البصرة.

جاء ذلك وفق بيان للشركة نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وذكر البيان، أنه "في ظل ارتفاع درجات الحرارة وذروة فصل الصيف تعرض الخط الناقل "صلاح الدين- الحرارية" بجهد 400 ك.ف إلى عمل تخريبي (لم تذكر مرتكبه) الهدف منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة".

وأشار إلى أن الخط "تعرض إلى تفجير عدة عبوات ناسفة على عدد من الأبراج مما أدى إلى سقوط ثلاثة منها وتضرر الأسلاك الناقلة ضمن حدود محافظة صلاح الدين (وسط)".

وفي سياق متصل قالت الوزارة، وفق البيان، إن "حريقاً اندلع بمحطة (البكر التحويلية) في البصرة (جنوب) ما تسبب بانفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام".

وأضاف: "في الوقت الذي تمر به المنظومة بظروف عصيبة، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة غير المسبوقة، "تعرضت المنظومة الكهربائية للانطفاء التام بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة".

وأردف البيان، أن الحريق "أدى إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج" .

ولفت إلى أن "العمل جار لإعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعاً، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة".

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.​​​​​​​

وتزداد نقمة السكان على الحكومة خلال فصل الصيف جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها في بعض المناطق إلى 43 مئوية وأحياناً تتجاوز 48 مئوية.