رومانوسكي تعلن أن الخزانة الأميركية لن تفرض عقوبات على البنوك العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفيرة الأميركية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، إنها شاركت أمس بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي، حول الإجراءات الأميركية الأخيرة بتقييد 14 بنكاً عراقياً من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال.

وأكّدت رومانوسكي عبر تويتر، أن البنك المركزي العراقي "اتّخذ الإجراءات المناسبة والسريعة، ولم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية".

وأضافت: "سنواصل عملنا لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT و رقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي العراقي".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة على تحويل الدولارات إلى إيران.

جاء ذلك، بعد يومٍ من توقيع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، على استثناء جديد يسمح للعراق بدفع تكاليف الكهرباء لإيران ويسمح لأول مرة بإيداع هذه المدفوعات في حسابات ببنوك غير عراقية.

وتسبب الإجراء الأخير بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، قال عنه مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر صالح، بأنه "ردة فعل مؤقتة" على حرمان المصارف الـ 14 من التعامل بالدولار.

وكان البنك المركزي العراقي أوضح في وقتٍ سابق، أن طلبات المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار لا تشكل سوى 8% من إجمالي التحويلات الخارجية.

مؤكداً في الوقت ذاته، على أن هذه المصارف ما زالت تتمتع بكامل الحرية في التعامل بالدينار والعملات الأجنبية الأخرى بخلاف الدولار.