خبيرٌ اقتصادي يتوقّع تعافي الدينار أمام الدولار إلى 1400

أربيل (كوردستان 24)- توقّع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى نحو 1400 دينار للدولار الواحد.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من ارتفاع سعر الدولار إلى حدود 1600 دينار، في أعقاب منع الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار، في حملة على تحويل الدولارات إلى إيران.

وقال المشهداني إن الحكومة العراقية "طبقت سلسلة إجراءات تزامنت معها إجراءات أخرى من البنك المركزي، خولت 116 شركة صرافة بالحصول على حصصها من الدولار من مصارف جديدة".

معتبراً أن تلك الإجراءات التي كانت يتوجيهٍ من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "ستسهم بارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مجدداً".

وأشار إلى وجود "إجراءات حكومية بتخفيف الضرائب المفروضة على دخول مزاد العملة، والتي ستؤدي إلى استقرار الأسعار التي نتوقع أن تصل إلى 1400 دينار للدولار".

وفي وقتٍ سابق، أكّد محافظ البنك المركزي علي العلاق أن" ارتفاع سعر الصرف وقتي وأن البنك المركزي شَخّصَ المتلاعبين".

مشيراً إلى أن الحكومة "وافقت على مقترح للبنك بتخفيف الإجراءات الضريبية للحصول على الدولار"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

واليوم، قالت السفيرة الأميركية في العراق، إلينا رومانوسكي، أن البنك المركزي العراقي "اتّخذ الإجراءات المناسبة والسريعة، ولم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية".

وأكّدت عبر تويتر على مواصلة العمل "لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT و رقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي العراقي".