ساسان عوني: حكومة كوردستان مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص ليكون أكثر فاعلية

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، ساسان عوني، القطاع الخاص، لأن يكون أكثر فاعلية في قطاع السياحة، مؤكدا أن حكومة الإقليم ستقدم كافة التسهيلات بهذا الخصوص.

وقال عوني خلال مراسم حفل الإعلان عن خارطة الطريق لإصلاح قطاع السياحة في اقليم كوردستان، ان رؤية رئيس الوزراء لقطاع السياحة هي وجهة نظر مميزة، وحكومة اقليم كوردستان تريد ان تجعل لقطاع السياحة موقعا اساسيا اضافة الى قطاعات الصناعات والزراعة والاستثمار، فضلا عن الركائز الأساسية للحكومة للعمل عليها وتطويرها، وهذا سينعكس على الوضع الاقتصادي لإقليم كوردستان.

وأضاف عوني ""تتضمن خارطة طريق الإصلاح هذه تسعة مجالات مختلفة في قطاع السياحة، منها (القوانين والإرشادات السياحية)، وإصلاح الهيكل الإداري، وإصلاح الخطط الاستراتيجية، وتطوير المواقع والمنتجات السياحية، بما في ذلك التسويق السياحي، والتعليم السياحي، والتمويل، والإجازات السياحية وتقييم الجودة".

واضاف ساسان عوني لكوردستان24 إننا نأمل في زيادة نسبة السياح الأجانب في إقليم كوردستان تدريجيا، داعيا القطاع الخاص الى لعب دور في تطوير البنية التحتية وتعافي إقليم كوردستان في جميع القطاعات.

وأشار ساسان عوني الى ان كوردستان فيها العديد من المواقع التاريخية، إضافة الى الطبيعة الخلابة لكوردستان في كافة الفصول، وشعبها المضياف.