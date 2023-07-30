صحة كوردستان توقع اتفاقية "مهمة" لتطوير قطاع الأدوية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، سامان برزنجي، اليوم الأحد 30 تموز يوليو 2023، إنها وقعت اتفاقية مع عدد من الشركات لتوفير الادوية لجميع المستشفيات.

وقال سامان برزنجي في مؤتمر صحفي، ان "هذه الاتفاقية سيتم بموجبها توفير الادوية لجميع المستشفيات في اقليم كوردستان وتأتي بهدف تطوير قطاع الأدوية كجزء من برنامج الحكومة ".

وأضاف برزنجي، ان "الاتفاقية تتضمن توفير 230 نوعا من الادوية تتنوع بين الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة و المسكنات ومضادات الالتهاب وادوية خاصة بالتخدير لاستخدامها في العمليات الجراحية حيث سيتم توفيرها بشكل متوازن ومتساوي لجميع المواطنين والمستشفيات داخل و خارج المدن".

وقال وزير الصحة، ان "156 نوعا من الادوية تم استكمال الاجراءات الخاصة بها وستوفرها 10 شركات"، مشيرا إلى أن "هذه الاتفاقية تتضمن شركات أدوية محلية أيضا بنسبة 46 بالمئة".

وأكدان "هذه الاتفاقية تستمر لمدة عامين وخلال هذه الفترة ستقوم الوزارة بمراجعة النقاط غير الموجودة في الاتفاقية".، مشيرا الى ان الاتفاقية ستوفر 14 مليون دولار خلال عامين من النفقات وتوفير الادوية بشكل أسرع و تساهم في رفع مستوى جودة الادوية.