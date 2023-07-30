وزير المالية في الإقليم: ستدخل جميع الإيرادات المحلية في حسابٍ خاص

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، آوات جناب نوري، إن جميع الإيرادات المحلية ستدخل ضمن حسابٍ خاص.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ عُقدِ في مكتب رئيس الحكومة، جمع وزير المالية بنائب مسؤول مكتب رئيس الوزراء عزيز أحمد، وفريق الإشراف على إدارة النظام المالي لإقليم كوردستان، ناقشوا خلاله أحدث الخطوات لتحسين النظام المالي.

كما ناقش الاجتماع، الخطوات المحققة لتطوير النظام المالي والتقدم الحاصل فيه والاستعدادات لإدراج الميزانية الاستثمارية في النظام المعتمد في المستقبل القريب.

من جانبه، هنّأ وزير المالية الفريق المشرف على نظام الإدارة المالية في إقليم كوردستان، معتبراً أن النظام قلّل بشكلٍ كبير من الإجراءات الإدارية والمالية والروتينية وزادت من الشفافية.

وقال: من الآن فصاعداً، ستُدخل جميع الإيرادات المحلية في حساب خاص.

معرباً في الوقت ذاته، عن أمله من خلال النظام الجديد في تنظيم جميع النفقات والإيرادات وتخفيض الروتين الإداري والمالي.