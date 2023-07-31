اقتصاد

وفدٌ من وزارة المالية يتوجّه إلى بغداد لبحث موضوع الرواتب

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان رواتب وزارة المالية إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يتوجّه وفدٌ فني من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان إلى بغداد لمناقشة موضوع رواتب موظفي الإقليم.

وقال مصدرٌ في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، إن وفداً فنياً سيتوجّه قريباً إلى بغداد لاستكمال الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن مستحقات كوردستان المالية.

المصدر ذاته أكّد لـ كوردستان 24، أن الوفد سيجتمع في بغداد بوفدٍ من ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية العراقية وجهاتٍ أخرى، لتدقيق ومراجعة جميع إيرادات الإقليم ونفقاته منذ مطلع العام الجاري.

وحول موعد الزيارة، أشار المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى عدم وجود موعد محدد، "لأن الوفد ينتظر رد الأطراف المعنية في بغداد، فقد يتوجّه اليوم أو خلال الأيام القليلة القادمة".

وتعدُّ هذه الزيارة هي الثالثة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد، بعد زيارتين مماثلتين الأسبوعين الماضيين حول آلية تسليم الإيرادات غير النفطية واحتساب أجور ومستحقات الشركات النفطية وتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة، وآلية صرف مستحقات إقليم كوردستان.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان في الـ 27 تموز يوليو 2023، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول رواتب الموظفين وتنفيذ بنود قانون موازنة فيما يتعلق بحقوق الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني حينها، إن "رواتب موظفي إقليم كوردستان ستوزع في أسرع وقت" بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.

وأشاد هوراماني بالجهود التي بذلها وفد كوردستان، مشيراً إلى أنه بذل جهوداً كبيرة "من أجل حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم".

مؤكداً أن الاتفاق جاء بعد تفاهم بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

 

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