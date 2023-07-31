القوات الأمنية تلقي القبض على أربعة إرهابيين في محافظتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين 31 تموز يوليو 2023، عن القبض على أربعة إرهابيين في محافظتي بغداد والأنبار.

وذكرت المديرية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة العاشرة والسابعة عشر التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الألوية (25 و40 و59) وبمشاركة مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تم نصب كمائن محكمة في ناحية العبايجي ومنطقة المزرعة وسيطرة التحدي، أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في الأقضية الفلوجة والطارمية والمحمودية".

واضافت انه "تم تسليمهم الى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".