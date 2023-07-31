سیاسة

السوداني ورشيد يشددان على ضرورة اتخاذ الدول موقفاً أكثر حزماً لمنع حرق المصحف

ولفت إلى أن "رئيسي مجلس الوزراء والجمهورية جددا إدانتهما تكرار الاعتداء على قدسية المصحف الشريف".
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العراق السوداني عبد اللطيف رشيد حرق المصحف الشريف

أربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، على ضرورة اتخاذ الدول موقفاً أكثر حزماً لمنع تكرار ظاهرة حرق المصحف الشريف.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان تلقته كوردستان24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".

وأشار إلى أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد، وأهمية التكامل في العمل بين جميع السلطات؛ من أجل دعم خطوات الحكومة في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي، خصوصاً الأولويات الخاصة بتحسين الخدمات ورفع المستوى المعيشي، بما يدفع إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات الحيوية".

ولفت إلى أن "رئيسي مجلس الوزراء والجمهورية جددا إدانتهما تكرار الاعتداء على قدسية المصحف الشريف والمقدسات الإسلامية من قبل نفر ضال".

كما شدّدا على "ضرورة أن تتخذ الدول موقفاً أكثر حزماً، يكون كفيلاً بإنهاء هذه الممارسات الإجرامية".

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً.

وفي 26 يوليو تموز الجاري، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

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