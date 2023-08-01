الأنواء تحدد عوامل الارتفاع المستمر بدرجات الحرارة هذا العام

أربيل (كوردستان 24)- أكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، أن أجواء العراق ما زالت بفترة (جمرة القيظ) التي بدأت منذ بداية تموز الماضي، فيما أوضحت العوامل التي ساعدت على استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة هذا العام.

وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية، إنه" منذ بداية شهر أيار من كل عام تبدأ فترة المنخفضات الموسمية الجوية التي تؤثر على الطقس في البلاد، لكن في هذا العام ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي لم يكن هناك تعمق واضح لتلك المنخفضات".

وأضاف، أن" التغيرات المناخية بدأت لدينا هذا العام منذ بداية شهر تموز أو ما يسمى في شبه الجزيرة العربية (جمرة القيظ) والتي تمتاز بارتفاع درجات الحرارة تقريباً من 45 إلى 50 درجة مئوية وما زالت مستمرة إذ إن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر".

وعن العواصف الترابية أوضح الجابري، أنها" هذا العام أقل من السابق بسبب قلة تعمق المنخفضات الجوية لأن العواصف تحدث غالباً نتيجة الفوارق الحرارية بين المرتفعات والمنخفضات الجوية التي يكون لها تأثير واضح".

وبخصوص العوامل المتسببة بالارتفاع المستمر لدرجات الحرارة أوضح الجابري، أن "هيئة الأنواء الجوية في متابعة مستمرة لتقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتي تشير لوجود تغييرات أوجدت ما يعرف بـ"الطقس المتطرف" وزاد تأثيرها على مناطق آسيا وبالخصوص على المناطق التي شهدت موجات متكررة من الجفاف والفيضانات في سنة 2022 والعراق أحد المناطق المتأثرة".