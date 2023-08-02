سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يهنّئ الإيزيديين بعيد أربعينية الصيف

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نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني
کوردستان عيد أربعينية الصيف عيد الأربعينية الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)-هنّا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الإيزيديين في كوردستان والعراق وجميع أنحاء العالم بمناسبة عيد أربعينية الصيف، متمنياً لهم الخير والسلام الدائمين.

ويتزامن عيد هذا العام، مع الذكرى السنوية للإبادة الجماعية للإيزيديين، وبهذه المناسبة قال رئيس الإقليم، نتذكّر جميع الضحايا باحترام وكرامة.

وأضاف في بيانٍ تابعته كوردستان 24، أن "قلوبنا مع عائلاتهم وجميع الأخوة والأخوات الإيزيديين الذين لايزالون يعانون من ألم الفاجعة".

مجدداً التأكيد على أن إقليم كوردستان سيظلّ يدعم الإيزيديين دائماً.

وعيد أربعينية الصيف، أحد أعياد الإيزيديين يحتفلون به لمدة 3 أيام، ويبدأ يوم الـ 11 من يوليو تموز بالتقويم الشرقي.

ويسبق العيد صوم لمدة أربعين يوماً، ولا يعدُّ هذا الصوم فرضاً على جميع الإيزيديين، باستثناء رجال الدين فهو واجب عليهم.

وفي هذا العيد يتوجّه قسم من الإيزيديين إلى مرقد الشيخ عدي حيث تقام الاحتفالات والمراسيم الدينية.

 

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