سیاسة

القوات الأمنية تُطيح بعنصر لداعش في بغداد وآخرين في نينوى وكركوك

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال داعش بغداد كركوك نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات الأمنية اليوم الأربعاء، اعتقال عنصر في تنظيم داعش في العاصمة العراقية بغداد، وكذلك اعتقال عنصرين آخرين في نينوى وكركوك.

وأعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، إلقاء القبض على إرهابي كان يعمل بما يسمى التصنيع العسكري لداعش في بغداد، يعمل في التصنيع العسكري والتفخيخ إضافة الى انضمامه الى الطبابة، وبكمين محكم حال دخوله الأراضي العراقية.

وأضافت، أن "المطلوب ينحدر من أسرة تورط أكثر أبنائها في الانضمام الى عصابات داعش"، لافتة الى أن "المتهم دونت أقواله واعترف صراحة بانتمائه الى عصابات داعش الإرهابية وأحيل الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

من جهة أخرى أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الإطاحة بإرهابيين اثنين في نينوى وكركوك.

وقالت المديرية في بيان أن "المتهمين تم تسليمهما إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".

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