9 مدن عراقية تتجاوز درجة حرارتها 50 درجة مئوية

أربيل (كوردستان 24)- بحسب ما نشرت محطة أمريكية اليوم الأربعاء، فإن خمس مدن عراقية تجاوزت حاجز 50 درجة مئوية، اضافة الى اربع مدن اخرى سجلت أعلى درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة " الحسين- البصرة" في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 52 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة " مطار البصرة الدولي" في العراق وبواقع 51.7 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة " العمارة " في العراق وبواقع 51 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "علي الغربي" في العراق رابعاً وبواقع 50.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة "مطار الكويت الدولي" في الكويت خامساً بدرجة حرارة بلغت 50.6 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً، فإن منطقة "الناصرية" في العراق جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 50.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة " صافي آباد دزفول" في ايران، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 50.4 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة "عبادان" في ايران ثامناً و بدرجة حرارة بلغت 50.3 درجة مئوية، كما جاءت مدينة "عين صلاح " في الجزائر تاسعاً وبدرجة حرارة 50.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة " الرفاعي" في العراق عاشراً بدرجة حرارة 50 درجة مئوية، تليها منطقة " ادرار" في الجزائر في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 49.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الديوانية" في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 49.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة "الاحساء" في السعودية بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 49.7 درجة مئوية، تليها "بدرة" في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 49.7 درجة مئوية، تليها مدينة " الكوت -الحي" في العراق بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 49.6درجة مئوية.