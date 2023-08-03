صحة وبیئة

طقس العراق.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى (30-40) كم/س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وبين أن "طقس يوم والأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

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