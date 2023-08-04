سیاسة

تركيا تعلن مقتل مسؤول "عمالي" في سنجار

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ترکیا تركيا سنجار حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام تركية، ان الاستخبارات التركية تمكنت من قتل مسؤول في حزب العمال الكوردستاني، في سنجار.

وذكرت وسائل إعلام رسمية تركية، أن القوات الأمنية التركية، قتلت يلماز بيرم المعروف بـ عكيد كفريان، في عملية خاصة.

وقالت وسائل الإعلام ان عكيد كفريان، كان مسؤولا عن توفير الأسلحة والمتفجرات لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني، ونفذ أنشطة حساسة في العراق وسوريا.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية التركية أن عكيد كفريان، قد انضم إلى حزب العمال الكوردستاني منذ عام 2010 وشارك في عدة أنشطة ضد القوات التركية.

 

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