سیاسة

فرنسا: تحديد موعد انتخابات إقليم كوردستان "مرحلة حاسمة"

author_image سوار أحمد
کوردستان فرنسا اقليم كوردستان الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- وصف نائب القنصل العام الفرنسي في أربيل، اليوم الجمعة 4 آب أغسطس 2023، تحديد موعد الانتخابات البرلمانية من قبل رئيس إقليم كوردستان بأنه "مرحلة حاسمة".

وغرد نائب القنصل العام الفرنسي في أربيل، رودولف ريتشارد، عن انتخابات كوردستان: "انتخاب رئيس إقليم كوردستان من قبل رئيس إقليم كوردستان هو مرحلة حاسمة. ومن المهم أن تتعاون جميع المؤسسات والقوى السياسية ذات الصلة لتنظيم عملية انتخابية تحترم المعايير الدولية".

ورحبت المانيا وإيطاليا ومن قبلها الولايات المتحدة وهولندا، اليوم الجمعة 4 آب أغسطس 2023، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية، في إقليم كوردستان.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، يوم الخميس، أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في الـ 25 من شهر شباط عام 2024.

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