سیاسة

السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان بسرعة

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الشرق الاوسط السعودية لبنان جند الشام

أربيل (كوردستان 24)- طالبت المملكة العربية السعودية مواطنيها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، محذّرةً إياهم في الوقت ذاته من التواجد أو الاقتراب من مناطق الاقتتال الداخلي.

وسقط عشرات القتلى والجرحى من سكان مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان، جراء اشتباكات مسلحة وقعت مؤخّراً بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام".

وقالت السفارة السعودية بلبنان في بيان لها: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وأضاف البيان الذي أصدرته السفارة في وقتٍ متأخر من مساء الجمعة: "كما تطالب المواطنين بسرعة بمغادرة الأراضي اللبنانية وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع".

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