بدران: أهالي البصرة يتطلّعون إلى تحويل محافظتهم لإقليمٍ متطور مثل كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أوضح المراقب السياسي العراقي، علي بدران، أن أهالي البصرة زاروا إقليم كوردستان واطلعوا على التنمية والتطور الحاصل فيه، ولديهم رغبة بتطبيق التجربة في محافظتهم.

وقال بدران في حديثٍ لـ كوردستان 24، "قضية تحويل البصرة إلى إقليم ليست جديدة، فهي مطروحة منذ عام 2005".

معتبراً أن مطالب الأهالي جاءت بسبب "إهمال الحكومة لهذه المحافظة التي تنتج أكثر من 85% من نفط العراق".

وأضاف: "يرغب أهالي البصرة بنقل الخبرة المتقدمة والتطور والتقدم الحاصل في كوردستان إلى محافظة البصرة، وتحويلها لإقليمٍ مستقل متطور مثل كوردستان".

ولفت بدران إلى أن الدستور العراقي "يجيز لأية محافظة المطالبة بتحويلها إلى إقليم مستقل"، مؤكّداً أن الحكومة "تفعل ما بوسعها لمنع تحقيق رغبات العراقيين".

يأتي ذلك، تزامناً مع تصريحٍ سابق لمحافظ البصرة أسعد العيداني الذي دعا خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى ضرورة نقل التقدم والتطور الحاصلين في إقليم كوردستان إلى المحافظات العراقية.