مستشار السوداني: الحكومة تعمل على 3 ملفات لدعم سنجار والإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإيزيديين، خلف سنجاري، إن الحكومة الاتحادية تعمل على ثلاثة ملفات لدعم سنجار والإيزيديين.

وأوضح أن هناك "أكثر من 2600 إيزيدي مغيّب ومصيرهم غير معروف".

لافتاً إلى هناك لجنة خاصة "تشكّلت في مكتب رئيس الوزراء، للبحث عن المخطوفين والعمل على عودة المختطفات إلى ذويهن".

واعتبر سنجاري أن الملف "يتطلب جهوداً مجتمعية مشتركة بين الحكومة والمجتمع للوصول إلى أماكن تواجدهم".

داعياً المواطنين الذين يمتلكون معلومات إلى "تقديمها من أجل أن تكون عملية الوصول إلى المغيبين سهلة".

في غضون ذلك، لفت مستشار السوداني إلى أن حجم الدمار في البنية التحتية في سنجار "وصل لـ 80 %، 75% منه في المنازل".

منوّهاً إلى أن رئيس الوزراء "أعلن عن تأسيس صندوقٍ لإعادة إعمار سنجار وتوفّرت له تخصيصات مالية"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وقال سنجاري إن خطط الحكومة تتمثل في "تعيين قائممقام في الإدارة، إضافة إلى تعيين 1500 من أبناء المكون الإيزيدي في سنجار ضمن سلك الشرطة، ليكونوا مسؤولين عن أمن المدينة والمنطقة".