طقس العراق.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد 6 آب أغسطس 2023، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً حاراً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشار الى ، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم في عموم البلاد".