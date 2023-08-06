الإمارات تدعو مواطنيها للالتزام بقرار منع السفر إلى لبنان

أربيل (كوردستان 24)- دعت الإمارات المتحدة مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان حفاظاً على سلامتهم، في أعقاب أحداثٍ أمنية شهدها مخيم عين الحلوة بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية عبر تويتر: "حفاظاً على سلامة مواطني الدولة، تؤكّد وزارة الخارجية بأهمية التقيّد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً".

ودعت الخارجية الإماراتية عبر بيانها، اليوم الأحد، مواطنيها للتواصل عبر الرقم 0097180024 في حال وجود أي طارئ.

يأتي ذلك، تزامناً مع دعوةٍ سعودية وكويتية وعُمانية إلى رعاياها في لبنان بتجنب مناطق معينة في لبنان أو حتى مغادرتها، حفاظاً على حياتهم.