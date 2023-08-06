سیاسة

الإمارات تدعو مواطنيها للالتزام بقرار منع السفر إلى لبنان

author_image Kurdistan24 اربیل
الشرق الاوسط الإمارات السعودية لبنان

أربيل (كوردستان 24)- دعت الإمارات المتحدة مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان حفاظاً على سلامتهم، في أعقاب أحداثٍ أمنية شهدها مخيم عين الحلوة بين حركة فتح وإسلاميين متشددين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية عبر تويتر: "حفاظاً على سلامة مواطني الدولة، تؤكّد وزارة الخارجية بأهمية التقيّد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً".

ودعت الخارجية الإماراتية عبر بيانها، اليوم الأحد، مواطنيها للتواصل عبر الرقم 0097180024 في حال وجود أي طارئ.

يأتي ذلك، تزامناً مع دعوةٍ سعودية وكويتية وعُمانية إلى رعاياها في لبنان بتجنب مناطق معينة في لبنان أو حتى مغادرتها، حفاظاً على حياتهم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف