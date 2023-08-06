اقتصاد

حكومة كوردستان تصدر جدول رواتب موظفيها لشهر حزيران

كانت الحكومة الاتحادية أودعت الأربعاء الماضي مبلغ 598 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان
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مبنى وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان
مبنى وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان
کوردستان وزارة المالية رواتب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، عن صدور جدول رواتب موظفي كافة الوزارات عن شهر يونيو حزيران.

وبحسب بيانٍ لوزارة المالية والاقتصاد، سيتم البدء بتوزيع رواتب موظفي وزارة الصحة وينتهي برواتب متقاعدي البيشمركة.

وكانت الحكومة الاتحادية أودعت الأربعاء الماضي مبلغ 598 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في حينه، إن بغداد "لم ترسل المبلغ اللازم لتوزيع رواتب الموظفين، لأن الإقليم بحاجة إلى 912 مليار دينار وليس 598 مليار دينار".

وبحسب جدول وزارة المالية، ستوزّع يوم غدٍ الاثنين، رواتب وزارة الداخلية ومديرية المؤسسات النفطية ومديرية الأحوال الشخصية، وقوات "زيرفاني" والدفاع المدني.

ويوم الثلاثاء، ستصرف رواتب ذوي الشهداء والمؤنفلين وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء السياسيين ووزارة التربية والتعليم والمجلس والأجهزة الأمنية "الأسايش".

وفيما يأتي جدول توزيع الرواتب:

ب
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