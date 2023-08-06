صحيفةٌ بريطانية: الحرس الثوري تحوّل إلى تهديدٍ على المملكة المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الداخلية البريطانية، إن الحرس الثوري الإيراني تحوّل إلى تهديدٍ على الأمن القومي للمملكة المتحدة.

وقالت صحيفة "صاندي تايمز" البريطانية، إن وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، تخشى من زيادة نشاطات الحرس الثوري.

معتبرةً أن بريفرمان "قلقة من التقارير الاستخباراتية بشأن محاولات الجواسيس الإيرانيين تجنيد أعضاء من عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف المعارضين للنظام في طهران".

وفي وقتٍ سابق، نشرت الصحيفة سلسلة تقارير حول تعاون جامعات بريطانيّة مع باحثين ومؤسسات بحثية إيرانية على علاقة مع الحرس الثوري، للضغط على حكومة البريطانية لتصنيفه كجماعة إرهابية.

وقال مصدرٌ مقرب من وزيرة الداخلية، وفق "صانداي تايمز"، إن “التهديد الإيراني يثير القلق الأكبر لدينا".

مضيفاً: "هو موضوع كبير؛ لأنه أصبح قوياً جداً وشهيّتهم تزداد، وهو دفاعيون ضد من يتحدّون نظامهم ويحاولون سحقهم، وقد زادوا من تحرشاتهم".

وكانت المخابرات الداخلية البريطانية (MI5) حذّرت في العام الماضي، من أن طهران كانت وراء عشر مؤامرات اغتيال واختطاف.

وفي فبراير شباط 2023، قالت شرطة لندن إن المحاولات ارتفعت إلى 15 مؤامرة.