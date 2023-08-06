اقتصاد

حكومة إقليم كوردستان تُشرِّع بتنفيذ مشروع طريقٍ ٳستراتيجي في دهوك

وأشار مدير المشروع إلى أن "تشييد الجسور والٲنفاق والمنعطفات سيغني عن الإشارات المرورية في الشوارع الرئيسة".
author_image Kurdistan24 اربیل
حكومة إقليم كوردستان تُشرِّع بتنفيذ مشروع طريقٍ ٳستراتيجي في دهوك
حكومة إقليم كوردستان تُشرِّع بتنفيذ مشروع طريقٍ ٳستراتيجي في دهوك
کوردستان حكومة إقليم كوردستان التشكيلة التاسعة دهوك مشروع طريق استراتيجي

أربيل (كوردستان 24)- في إطار مشاريعها وخططها التنموية والخدمية في عموم محافظات ومدن إقليم كوردستان، شرعت التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم بتنفيذ مشروع طريق استراتيجي في محافظة دهوك، والذي سيسهم في تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحامات والحوادث إلى حد كبير.

وتتمثل المرحلة الٲولی من المشروع بٳنشاء جسر ونفق وٳنعطافة (استدارة) علی شارع بارزان داخل المدينة.

وصرح مدير المشروع كامران عبد الله لدائرة الإعلام والمعلومات: أن "العمل في المشروع مستمر بحيث ٲنجز منه حتى الآن 20٪ وبكلفة مالية تتجاوز ثلاثة مليارات دينار، والذي وفر نحو 200 فرصة عمل محلية للمواطنين.

وأشار مدير المشروع إلى أن "تشييد الجسور والٲنفاق والمنعطفات سيغني عن الإشارات المرورية في الشوارع الرئيسة، ويقلل من الإزدحامات وحوادث الطرق.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التاسعة تولي أهمية كبيرة لقطاع الطرق والجسور، وفي هذا السياق تم إنجاز العديد من المشاريع في مدن وبلدات ٳقليم كوردستان. وهو ما يُؤشر إلى وجود نهضة عمرانية واضحة، فضلاً عن تنشيط الجانب الاقتصادي وتقليص نسبة البطالة.

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