ریاضة

أرسنال يتوّج ببطولة درع الاتحاد الإنكليزي على حساب مانشستر سيتي

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لاعبو أرسنال وفرحة الانتصار (فرانس برس)
لاعبو أرسنال وفرحة الانتصار (فرانس برس)
العالم أرسنال مانشستر سيتي أرتيتا درع الاتحاد الإنكليزي

أربيل (كوردستان 24)- تُوّج فريق أرسنال ببطولة درع الاتحاد الإنكليزي بالضربات الترجيحية على حساب نادي مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب ويمبلي.

وفاز رجال المدرب أرتيتا بركلات الترجيح بـ 4 أهداف مقابل هدفٍ واحد، بعد تعادلٍ مثير حققه أرسنال بأقدام لياندرو تروسار في الوقت بدل الضائع (في الدقيقة 101).

وأضاع البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني رودري ركلتيهما قبل أن يحسم البرتغالي فابيو فييرا ركلة الفوز للمدفعجية في المسابقة الافتتاحية للموسم الجديد في الكرة الإنكليزية. 

وكان فريق مانشستر سيتي سجّل هدف التقدم في الدقيقة الـ 77 بتوقيع كول بالمر، بتمريرة متقنة من البلجيكي كيفن دي بروين.

خلال التتويج (فرانس برس)
خلال التتويج (فرانس برس)

 

 

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