اللواء عثمان محمد: مساعدات الدول لوزارة البيشمركة لا تزال متواصلة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مدير الإعلام والتوعية الوطنية في وزارة البيشمركة، اللواء عثمان محمد، أن البيشمركة أوفت بواجبها في الماضي والحاضر أيضاً.

مؤكّداً في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن عملية الإصلاح مستمرة في وزارة البيشمركة والتنسيق لا يزال قائماً مع فرق التحالف الدولي ولم يتغيّر شيء.

وقال محمد إن رئيس أركان الوزارة وقّع الخميس الماضي، اتفاقاً جديداً مع قائد القوات الألمانية في إقليم كوردستان.

لافتاً إلى أنه بموجب الاتفاق "جلبت ألمانيا كمية كبيرة من الأسلحة وسلّمتها لقوات البيشمركة".

متوقّعاً أن تعقد الوزارة اتفاقاً آخر في الأيام المقبلة مع قيادة القوات الألمانية لتوفير إمدادات عسكرية إضافية للبيشمركة.

وحول دعم القوات الأميركية للبيشمركة، أشار محمد إلى أن المساعدة الأميركية لقوات البيشمركة لم تتوقف، وفرقهم تزور الوزارة بانتظام".

وأكّد مدير الإعلام والتوعية الوطنية في الوزارة أن الوحدة 70 و80 تعمل معاً ضمن وزارة البيشمركة، وأن رئيس الحكومة مسرور بارزاني يراقب بنفسه عملية إصلاح البيشمركة".

وبشأن تسريب عدة وثائق من وزارة البيشمركة، نفى محمد تلك المعلومات، لكنه نوّه إلى وجود تسريب خطاب من الوزارة إلى وسائل الإعلام، وتم تشكيل لجنةٍ للتحقيق في القضية ومحاسبة الضالعين بالحادثة".

وفيما يخص بالمشاكل التي تم إحداثها داخل مؤسسة البيشمركة، قال محمد: "هؤلاء الذين يثيرون المشاكل ليسوا إلا أشخاصاً لا قيمة لهم".

وأضاف: "ندعم تطور وزارة البيشمركة وتقدّمها، وسيتم الكشف عن ذلك قريباً، وقوات البيشمركة ستتحد بحلول عام 2026، والتقييم الأميركي لهذه القوات جيد".

وختم حديثه قائلاً: "لو كان بإمكان العراق إنهاء البيشمركة؛ لفعل ذلك منذ زمنٍ بعيد، لكن الفضل يرجع للرئيس بارزاني في بقاء هذه القوات قوية حتى الآن".