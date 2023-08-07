صحة وبیئة

"آيريس".. متحوّر جديد من كورونا يهدّد بريطانيا والولايات المتحدة

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تعبيرية
تعبيرية
العالم كورونا آيريس منظمة الصحة العالمية فوربس

أربيل (كوردستان 24)- ترصد منظمة الصحة العالمية انتشار متحوّرٍ جديد من فيروس كورونا يدعى (EG.5.1)، بعد أن أضافته على قوائم المراقبة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

والمتحور الجديد الذي بات يُعرف باسم "آيريس"، يحمل ميزات وراثية من المتحوّرات التي سبقته، وفق ما أكّده أخصائيون.

ووفقاً لملاحظات منظمة الصحّة العالمية، فإن المتحوّر لا يبدو أنه يصيب البشر بأعراض مختلفة عن المتحّورات السابقة، أو أعراض أكثر حدّة.

لكنه يظهر حتى الآن قابلية أكثر شراسة للانتقال بين البشر، حيث قدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن النسخة الجديدة من الفيروس مثّلت 14.5 بالمئة من الحالات الجديدة للإصابة في البلاد، وهي تنمو بنسبة 20 بالمئة أسبوعياً.

ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض الأميركي فإن المتحوّر هو الآن الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة، بحسب تقريرٍ نشرته مجلة (فوربس) الأميركية.

ويقول الأخصائيون إن الفيروس يظهر بشكلٍ متزايد في اختبارات مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة، ما يشكك في الأرقام المعلنة للإصابات، حيث يحجم الناس بشكل متزايد عن إجراء الاختبار أو الإبلاغ عن الإصابة.

 

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